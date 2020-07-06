نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
أقر البنك المركزي الموريتاني، الأحد، بـ"اختلاس مبالغ مالية من أحد صناديق العملة الصعبة وصلت قيمتها إلى 935 ألف يورو، و558 ألف دولار".
وقال البنك في بيان: "على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة الخميس الماضي، سجلنا نقصا في موجوداته".
وأضاف أنه "تبين وجود عملية اختلاس في هذا الصندوق ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه"، مؤكدة أنها "اعترفت بذلك، وتم فتح تحقيق ورفع دعوى قضائية ضدها".
وآثارت القضية ضجة في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ الحديث عنها قبل يومين، وبيان البنك المركزي يعد الأول بشأن الواقعة.
فيما قالت النيابة العامة الموريتانية، مساء الأحد، إنها تلقت شكوى من البنك المركزي بالبلاد، الجمعة، حول "اكتشاف عجز في صندوق عمليات تبديل العملة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
وأكدت أنه "حتى الآن تم الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق".
وأضافت: "سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الموريتاني يقر بـ"اختلاس" في أحد صناديق عملته الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.