لندن.. مظاهرة رافضة للحرب في اليمن

لندن/الخليج 365

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الأحد، مظاهرة منددة بالحرب على اليمن، وضد الدول الأوروبية التي تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

واجتمع المئات أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ليتوجهوا بعدها إلى مبنى رئاسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية، ولافتات كتب عليها: "العدالة من أجل اليمن" "أنقذوا اليمن"، "قاطعوا الإمارات"، "أوقفوا السعودية".

وطالب المتظاهرون، خلال الكلمات، الحكومة البريطانية وحكومات الاتحاد الأوروبي، بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

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وتزامنت المظاهرة مع أخرى أمام مبنى البرلمان البريطاني (قرب مبنى الحكومة) ضد العنصرية.

وشارك المتظاهرون ضد العنصرية في حملة المساعدات التي أطلقها المتظاهرون ضد الحرب على اليمن.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

ويوجه مسؤولون يمنيون، من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.