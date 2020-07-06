شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رئيس أركان الجيش التركي عقد اجتماعا عسكريا في مصراتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس أركان الجيش التركي عقد اجتماعا عسكريا في مصراتة أمس الأحد.
وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليلـ أن هناك ترتيبات تجرى لزيارة رئيس الأركان الليبي لقاعدة الوطية.
قبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم نقل المصابين الأتراك بعد استهداف قاعدة الوطية بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا.
وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، على لسان مضادر تأكيدها، وجود إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.
وفى وقت سابق كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب عن أن أحد القادة المهمين في الجيش التركي كان من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية.
وأكد المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.
وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80% من الأهداف.
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