الإمارات تسجل 683 إصابة جديدة بـ “كورونا”

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سجّلت الإمارات ، اليوم الأحد، 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 51,540 حالة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 323 حالة، مشيرة إلى شفاء 440 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 40,297 حالة.
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