شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهر بمؤسسة روَّجت منتجات غذائية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شَّهرت وزارة التجارة، أمس الأحد، بمؤسسة متخصصة في تجارة التموينات، عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية في محافظة المجمعة.

Advertisements

وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن المؤسسة غشت المستهلك بترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتضمنت العقوبة الغرامة المالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.