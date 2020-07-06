شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليمن ناعية الفنانة رجاء الجداوى: أثرت الساحة الفنية العربية بعشرات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت سفارة اليمن فى القاهرة الفنانة رجاء الجداوى التى وافتها المنية صباح اليوم الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا، وبعث السفير اليمنى الدكتور محمد مارم برقية عزاء ومواساة إلى الوسط الثقافي المصري وأسرة الراحلة رجاء الجداوي التى رحلت عن دنيانا في أحد مشافي الإسماعيلية، وفق بيان صحفى.

وعبرت السفارة عن عميق أسفها في رحيل الفنانة التي أثرت الساحة الفنية العربية بعشرات الأعمال الدرامية والمسرحية، وعالجت العديد من قضايانا الحياتية على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وخشبة المسرح.

وأشارت البرقية إلى مناقب الفقيدة الراحلة متمنية لها الرحمة ولأهلها وذويها وكل محبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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ومن جهة أخرى كانت السفارة الامريكية أيضا قد نعت الفنانة رجاء الجداوى، وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر قبل قليل: "السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدم خالص تعازيها لعائلة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجدوى لرحيلها، والعزاء لملايين من جمهورها فى مصر وحول العالم".

وأضافت السفارة فى تغريدة أخرى: "ننعى مع المجتمع الفنى المصرى والعربى خسارة نجمة السينما والتليفزيون والمسرح والراديو التى جلبت الأناقة والتفانى لفنها على مدار ستة عقود". ونشرت السفارة مجموعة من الصور للفنانة الرحلة فى مراحل مختلفة من مسيرتها الفنية.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا منذ قليل، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وبعد دخول رجاء الجدواى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية بأيام، وتدهورت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة التى استمرت فيها حتى وفاتها.