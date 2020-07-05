شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. سقوط رافعة في خزان مياه ووفاة قائدها بـ«حي الأجواد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الأحد، حادثة سقوط رافعة في خزان مياه بحي الأجواد ووفاة قائدها.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” في تغريدة عبر “تويتر”، أن عدم أخذ الحيطة والحذر تسبب في سقوط رافعة شوكية في خزان مياه داخل إحدى الشركات بمحافظة جدة حي (الأجواد) ووفاة قائدها.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحالة على الفور.