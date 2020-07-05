الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إنه "رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "لم يتم اعتراض أي من الصاروخين".

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ولم يوضح بيان الجيش، مكان سقوط الصاروخين وإن كان ذلك قد أسفر عن أضرار بشرية أو مادية.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة، لكن منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، تشهد الحدود هدوءا نسبيا.

ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.