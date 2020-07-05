الدفاع التركية: تدمير ذخائر مدفعية شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت الدفاع التركية، الأحد، تدمير كمية من ذخائر المدفعية، بعد ضبطها بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "جرى تدمير كمية من ذخائر المدفعية، إثر ضبطها بمنطقة نبع السلام، من طرف قوات جيشنا البطل، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية".

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وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.



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