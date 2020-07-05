السودان.. حمدوك يقيل مدير جهاز الشرطة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أقال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الأحد، مدير عام الشرطة من منصبه، وفق وكالة الأنباء الرسمية.



وأفادت الوكالة بأن حمدوك قرر "إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر، وتعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفا له".



وأضافت أن رئيس الوزراء أصدر كذلك قرارا بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس، من منصب نائب مدير عام الشرطة.



والإثنين، تعهد حمدوك أن تتخذ حكومته خلال الأسبوعين القادميين، "قرارات الحاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغيرات اجتماعية وسياسية"، دون تفاصيل.



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وطالب "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي، أكثر من مرة بإقالة مدير عام الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.



وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، خرج آلاف المتظاهرين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد؛ للمطالبة بـ"تصحيح مسار الثورة".



وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "تجمع المهنيين"، إلى تنظيم مليونية، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير (1989 - 2019).



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.