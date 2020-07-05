الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من مسلحي الحوثيين في معارك جنوب البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الأحد مقتل خمسة من مسلحي الحوثيين و إصابة آخرين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، في بيان صحفي، إن خمسة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا حتفهم وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.
وأوضح البيان أن وحدات من الجيش "استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس".
وأشار البيان إلى أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.
ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.
وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الجيش اليمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى في المحافظة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.
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