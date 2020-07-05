نورة الكعبي: أولويات جديدة للنهوض بقطاع الثقافة والشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عبرت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب عن شكرها للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل أولويات جديدة للنهوض بقطاع الثقافة والشباب من خلال رؤية استراتيجية تتناسب مع تحديات المرحلة، وتوظف قدرات شباب الإمارات في الاستفادة من الفرص المجدية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقالت «يمثل قطاع الثقافة والشباب أحد القطاعات الهامة التي تحتل أولوية لدى القيادة الرشيدة، ونتطلع لتوحيد الجهود في وزارة الثقافة والشباب لرسم ملامح المستقبل وفق رؤية متجددة، تحافظ على مكتسبات دولتنا، وتطوّر سياساتنا اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتصقل مهارات شبابنا للمساهمة في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي».