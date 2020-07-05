العراق: حالات شفاء قياسية من «كورونا» والكاظمي متفائل بتطويق الجائحة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل أعلى عدد حالات شفاء من مرض فيروس كورونا بلغت 1940 حالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل 2125 إصابة جديدة، و105 وفيات بسبب المرض. وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه تم فحص 11711 نموذجاً في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 601088، فيما تم شفاء 33017 حالة، ووفاة 2473 شخصاً.

في الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال قيامه بافتتاح مستشفى العطاء في مدينة الصدر، أن التكامل في ميادين العمل في المرحلة الراهنة، سيوحد الجهود، ويزيد من مساحة الأمل، ووتيرة العمل في تطويق جائحة كورونا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن «الكاظمي تفقد ردهات المستشفى، واطلع على أقسامه، وحيّا الجهد الكبير الذي ساهم في إنشاء المستشفى في هذا الظرف الصعب، حيث تتكاتف فيه الجهود الحكومية والفعاليات الاجتماعية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، من أجل التخفيف من معاناة المواطنين».

ودعا الكاظمي وزارة الصحة والبيئة، إلى «تقديم كل الدعم والإسناد لمثل هذه المبادرات، وتكثيف الجهود من أجل السيطرة على جائحة المرض وإنقاذ المصابين».

وقدّم وزير الصحة والبيئة شرحاً مفصلاً عن المستشفى الذي يتسع لأكثر من ثلاثمئة سرير، مع ردهات للعناية المركزة تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة، كما تمت تهيئة الملاكات الطبية والتمريضية للعمل في المستشفى.