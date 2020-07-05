شروط استخراج رخصة القيادة المؤقتة في السعودية

وقال موقع "عاجل" السعودي إنه يلزم لاستخراج تصريح قيادة مؤقت أن يكون الشخص عمره 17 سنة.
وحددت إدارة المرور السعودية 7 شروط لرخصة القيادة الخاصة، وهي إتمام 18 سنة، وعدم الإدانة بأي حكم قضائي.
ومن الشروط أيضا ألا يكون مدانًا بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.
ويتطلب استخراج رخصة القيادة في السعودية أيضا "سلامة طالب الرخصة من الأمراض والعاهات التي تعوق القيادة".
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