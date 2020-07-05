الملك سلمان يشكر وزيرا على جهوده "لتنمية المملكة"

وبحسب وكالة "واس" السعودية الرسمية، قال العاهل السعودي في برقية وجهها لوزير البيئة والمياه والزراعة: "نشكركم على ما قدمته الوزارة من جهود في سعيها لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق، متمنين لكم التوفيق".

ومن جانبه توجه الفضلي بالشكر للعاهل السعودي على "الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط الوزارة ومشاريعها من القيادة الحكيمة، الأمر الذي استطاعت معه منظومة البيئة والمياه والزراعة من تعظيم فرص تنمية إيراداتها وتحقيق كفاءة عالية في إنفاقها".

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وأطلقت حكومة البلاد في أبريل/نيسان 2016 خطة إصلاحات واسعة بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف لتنويع مصادر الإيرادات للاقتصاد.