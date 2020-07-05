شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم البرنامج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج “حساب المواطن” عن موعد إيداع الدفعة الـ32 لمستحقي الدعم عن شهر يوليو الجاري.
وذكر “حساب المواطن” في تغريدة على موقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدفعة الحالية في 9 يوليو الجاري أي بعد 4 أيام.
وكان البرنامج قد أعلن عن صدور “نتائج الأهلية” للدورة 32 (شهر يوليو 2020)، موضحاً: “للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa”.
وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.
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