ووفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، فإن "العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط السعودية والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني".
وأضاف الموقع أن "القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى وقوع إصابات بين صفوفهم".
© AP Photo / Khalid Mohammed
وأظهر الكاريكاتير المنشور يوم الجمعة، بقلم أمجد رسمي، رجل دين معمم بلحية بيضاء وهو يحمل مقصاً ويقطع السلسلة الرابطة بين عربتي قطار كتب على إحداها "العراق" وعلى الثانية كلمة "السيادة"، ما فسره البعض على أنه إساءة للسيستاني واتهامه بسلب سيادة العراق إثر إصداره فتوى تشكيل الحشد الشعبي.
وأصدرت الصحيفة توضيحا قالت فيه إنها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات"، مشيرة إلى أن "الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع مظاهرات في العراق احتجاجا على كاريكاتير صحيفة سعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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