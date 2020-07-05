اندلاع مظاهرات في العراق احتجاجا على كاريكاتير صحيفة سعودية... فيديو

ووفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، فإن "العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط السعودية والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني".

وأضاف الموقع أن "القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى وقوع إصابات بين صفوفهم".

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وكان رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قد أثار غضب الكثير من العراقيين، وخاصة من أتباع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، فيما نفت الصحيفة نيتها الإساءة إلى المرجعية أو إلى شخص أو هيئة عراقية.

وأظهر الكاريكاتير المنشور يوم الجمعة، بقلم أمجد رسمي، رجل دين معمم بلحية بيضاء وهو يحمل مقصاً ويقطع السلسلة الرابطة بين عربتي قطار كتب على إحداها "العراق" وعلى الثانية كلمة "السيادة"، ما فسره البعض على أنه إساءة للسيستاني واتهامه بسلب سيادة العراق إثر إصداره فتوى تشكيل الحشد الشعبي.

وأصدرت الصحيفة توضيحا قالت فيه إنها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات"، مشيرة إلى أن "الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخص المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وهو محل احترام وتقدير، ولم يستهدف الإساءة من قريب أو من بعيد إليه أو إلى شخص أو هيئة عراقية، بل قصدت به الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".