«النقل المتكامل» يطلق تقسيط دفع الرسوم والمخالفات من دون فوائد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه أطلق خدمة تقسيط قيمة الرسوم والمخالفات المستحقة على المتعاملين من أفراد ومؤسسات، باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة من بنوك محلية، ومن دون أي فوائد بنكية أو مرابحة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار مبادرة أطلقتها الدائرة تحت مسمى «خطة الدفع الميسّر» لتخفيف الأعباء عن المتعاملين وتعزيز رضاهم، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وكانت الدائرة وقعت اتفاقية بهذا الخصوص مع مجموعة من المصارف في الدولة هي: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، لتقديم خدمة تقسيط الرسوم وقيمة المخالفات عبر استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة من تلك البنوك ومن دون فوائد أو مرابحة، على أن تكون القيمة الدنيا لتلك الرسوم أو المخالفات 1000 درهم، ولا تتجاوز 150 ألفاً.

ويمكن للمتعامل التقسيط للبنك على ما يناسبه: بين شهر واحد، و12 شهراً.

وأشارت الدائرة إلى أنها تجري مباحثات مع بنوك أخرى، لتوسيع نطاق المبادرة.