تراجع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43.742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129.657 شخصاً.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي بلغت ذروتها، الجمعة، بأكثر من 57 ألف إصابة جديدة، تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ قد يكون هذا الانخفاض ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

وتعد الولايات المتّحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.

في سياق متصل، جدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يتجب «محاسبتها»، مشيداً بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، قائلاً: لقد حقّقنا الكثير من التقدّم، استراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد، مشيراً إلى أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح قبل نهاية العام.