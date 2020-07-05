الفيضانات تودي بحياة 16 شخصاً في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان أدت إلى قتل 16 شخصاً وفقد 13 آخرين، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الأرصاد الجوية استئناف الأمطار الغزيرة بحلول المساء.

وأدت الأمطار غير المسبوقة التي هطلت، السبت، في مقاطعة كوماموتو بوسط كيوشو إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون سيارات مقلوبة وأشخاصاً ينزحون الأوحال من بيوتهم وأفراداً من الجيش ينقذون سكاناً تقطعت بهم السبل في قوارب، وقالت امرأة بعد إنقاذها للتلفزيون: لم تكن لدينا كهرباء ولا مياه جارية، كان أمراً صعباً.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين على أن يظلوا متيقظين مع توقعها هطول مزيد من الأمطار، وقال مسؤول بالوكالة لرويترز: من المتوقع ابتداءً من هذا المساء هطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة برعد في المناطق الجنوبية، إضافة إلى شمال كيوشو، مضيفاً: هناك فرصة كبيرة لحدوث انهيارات أرضية حتى دون هطول قدر كبير من الأمطار الإضافية.