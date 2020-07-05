رئيس غانا يعزل نفسه بعد إصابة أحد المحيطين به بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة في غانا أن الرئيس، نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوماً بناء على نصيحة الأطباء، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المُحيطة به بفيروس كورونا.

وقال بيان الحكومة: حتى اليوم أظهرت الاختبارات عدم إصابته، ولكنه اختار اتخاذ هذا الإجراء انطلاقاً من زيادة الحذر، مضيفاًَ: الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاماً ببروتوكول الأمان الخاص بكوفيد-19.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المُصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس، وسجلت غانا 19388 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا إضافة إلى 117 حالة وفاة.

في سياق متصل، استقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني الجمعة، لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.