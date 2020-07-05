شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين لثلاثين يومًا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يومًا تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشى فيروس كورونا. وجاء فى المرسوم -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- " تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

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