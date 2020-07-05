دينا الشربيني: الموسيقى سر نجاح «لعبة النسيان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

أكدت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أنه منذ بداية تصوير مسلسل «لعبة النسيان»، وفريق العمل على علم بأن السيناريست تامر حبيب، قد اقتبس فكرته من المسلسل الإيطالي «عندما ذهبت».

أضافت: الفكرة متطابقة مع العمل الإيطالي، وليست بعيدة عنه، ففكرة المسلسل الإيطالي، الذي أنتج العام الماضي، وأخرجه إفان كترونا، ومونيكا راميتي، تدور قصته تقريباً بأحداث «لعبة النسيان» نفسها، حول «مونيكا جروسي»، التي جسدتها النجمة الإيطالية مونيكا بوشيني، التي تستيقظ بعد غيبوبة مدتها 4 أشهر، من دون أن تتذكر أي شيء عن السنوات الأخيرة. وتابعت: إن النهايات في كل الحلقات تختلف عن النهايات الواردة في المسلسل الإيطالي.

ونفت الشربيني، أن تكون السبب في تغيير مخرج العمل هاني خليفة، واستبداله بعد تصوير جزء كبير من الأحداث بالمخرج أحمد شفيق، قائلة: لا علاقة لي بهذا الموضوع على الإطلاق، بل على العكس، فأنا أقدّره، وأحترمه جداً، لكن هو من اختار ذلك، ربما لضيق الوقت، والظروف التي نعمل خلالها من حظر، بسبب «كورونا»، لكني لا علاقة لي بهذا الموضوع، بل أنا على علاقة جيدة جداً مع كل فريق العمل، وتربطني بهم جميعاً صداقة رائعة.

وعن الموسيقى التصويرية التي قام بتأليفها عمرو دياب، قالت إنها في قمة السعادة، بالموسيقى التصويرية التي وضعها «الهضبة»، لأنها معبرة جداً عن الأحداث، وهي من أسرار نجاح العمل.

وحول شخصية «رقية»، قالت إنها تختلف عن شخصيتها في مسلسلها السابق «زي الشمس»، لأنها في «لعبة النسيان»، تفقد الذاكرة فترة محدودة، وفي الأحداث سنكتشف مفاجآت من الصعب الكشف عنها حالياً. وعن مشاركة النجم محمود قابيل في المسلسل، أوضحت: محمود قابيل الذي جسد شخصية «يحيى الشال»، إضافة كبيرة للمسلسل بخبرته، وموهبته، وسعدت جداً بالعمل معه، لأنه يمثل ثقلاً كبيراً للعمل.