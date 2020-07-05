شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعفائهم منها.. خلل يجبر «ذوي الإعاقة» على دفع رسوم «العمالة المنزلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

على خلاف ما كان يحدث سابقًا، فوجئت أسر ذوي الإعاقة بمطالبة “الجوازات” لهم بسداد رسوم تجديد إقامات العمالة المنزلية التابعة لهم (خادم، سائق خاص، ممرض).

وبحسب “عكاظ”، فإن خلل تقني في الربط الإلكتروني بين وزارة الموارد البشرية والمديرية العامة للجوازات قد أدى لهذا الأمر، حيث طلبت الجوازات من الأسر دفع الرسوم عند تجديد إقامة العامل، رغم التعميم الصادر بإعفاء ذوي الإعاقة من دفع رسوم التأشيرات واستقدام العمالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت سابقًا شروط الاستفادة من هذه الخدمة وهي أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته، كما لابد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات، وأن يكون للمستفيد ملف شخصي على بوابة الخدمات الالكترونية، وأن تكون الحالة الاجتماعية للمستفيد مسجلة بالنظام الرعاية الاجتماعية.