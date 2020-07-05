مواجهات في طولكرم وحرق أشجار الزيتون جنوب نابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب العديد من الفلسطينيين، أمس السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في قفين شمالي طولكرم؛ حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، مع قوات الاحتلال، بعد اقتحامها بلدة قفين شمالي طولكرم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى وقوع إصابات، عولج أصحابها ميدانياً، فيما تم نقل من أصيبوا بحالات إغماء إلى المركز الصحي في البلدة؛ لتلقي العلاج.

وأضافت: إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية للبلدة، وفتشتها، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.

من جهة أخرى، أضرم مستوطنون، أمس السبت، النار بعشرات أشجار الزيتون في بلدة حوارة جنوبي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس للوكالة الرسمية، إن مستوطني «يتسهار»، أضرموا النار بعشرات أشجار الزيتون في منطقة جورة اللحف بالبلدة. وأضاف: إن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في ريف نابلس، ويحاولون فرض أمر واقع، بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، كان آخرها وضع اليد على منزلين متنقلين فوق أراضي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.