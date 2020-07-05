قرارات جديدة بشأن الدخول والخروج من أبو ظبي

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، بحسب موقع "الإمارات اليوم" أنه تم تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى إمارة أبو ظبي، والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.
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وأشار بيان حكومة أبو ظبي إلى أن التحديثات تأتي تجاوباً مع احتياجات أفراد المجتمع.
وأكد المكتب الإعلامي على أنه "في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة ، يجب إعادة إجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي لاستيفاء شرط إبراز نتيجة سلبية محدثة خلال 48 ساعة من الاستلام قبل الدخول للإمارة".
وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات بلغ مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد 50857 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات في الدولة 321 حالة منذ بداية الجائحة وحتى الأربعاء 4 يوليو.
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