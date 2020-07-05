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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك خلال الحملات الرقابية .
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها على منشآت بيع التبغ اتضح لها وجود كميات كبيرة من المعسل و الجراك مجهول المصدر حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته و إتلافه 512 كجم. وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة.
و أكد “المالكي” أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصاً من الأمانة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة وإتلاف أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر في نطاق بلدية العمرة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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