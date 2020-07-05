بحث علمي طبي عن فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) يحظى بدعم أمير منطقة عسير

أنهت الأستاذة ” طعمه سعد علي عبوش العمري ” قائدة متوسطة وثانوية آل ماشي بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بحثها العلمي الطبي لمادة (وقائية مناعية علاجية ) عن فايروس كورونا ( كوفيد – 19 )

وقد حظيت أ. ” طعمة سعد العمري ” بدعم أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بعد أن تم عرض البحث على سموه ولا يستغرب من الأمير دعمه لأبناء المنطقة وقد عُرف عن سموه دعمه للمبادرات في شتى المجالات .

الجدير بالذكر : وجه سموه بتوجيه المادة البحثية لهيئة الدواء والغذاء لدراسة إمكانية تطبيق البحث على أرض الواقع والتأكد من قدرته العلاجية لوباء كورونا .

من جانبها قالت الأستاذة “طعمه العمري” لا يخفى على الجميع الجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية في سبيل التصدي لفايروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) من خلال تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية الأمر الذي اسهم بفضل الله في الحد من إنتشار هذا الوباء ، ودعمها مجال الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا .

ومن هذا المنطلق أحببت أن أشارك و اسهم في التصدي لهذا الوباء من خلال هذا البحث العلمي الطبي ، أسأل الله التوفيق لما فيه خير ونفع لوطننا و للأمة .

كذلك تقدمت بجزيل الشكر لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الا محدود لجميع أبناء وبنات المنطقة في جميع المجالات .