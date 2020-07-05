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عملية جراحية عاجلة تنقذ طفلاً أصيب بعيار ناري في رنية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذ فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف- بفضل الله – حياة طفل أصيب بطلق ناري استقر في الكاحل.

وكان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، جاء به والده لطوارئ مستشفى رنية العام يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى.

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وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، أنه فور قدوم الطفل تم إجراء أشعة أظهرت وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف “الفيل”: إثر ذلك تدخل فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة.

ويرقد الطفل حاليًا تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.

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