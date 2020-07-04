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مؤتمر «الصحة» عن مستجدات كورونا يستعرض برتوكول العزل والحجر المنزلي

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «الصحة» عن مستجدات يستعرض برتوكول العزل والحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الأحد الموافق 14 ذو القعدة، للحديث عن مستجدات المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في  “تويتر”، أن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي سوف يستعرض عصر الغد خلال المؤتمر الصحفي التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية.

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وأضافت أن العبدالعالي سيوضح إجمالي عدد الحالات المحلية المصابة بـ “كورونا” ونتائج الفحوصات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت وزارة الصحة أن الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، سيستعرض خلال المؤتمر بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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