شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «الصحة» عن مستجدات كورونا يستعرض برتوكول العزل والحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الأحد الموافق 14 ذو القعدة، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي سوف يستعرض عصر الغد خلال المؤتمر الصحفي التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية.

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وأضافت أن العبدالعالي سيوضح إجمالي عدد الحالات المحلية المصابة بـ “كورونا” ونتائج الفحوصات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت وزارة الصحة أن الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، سيستعرض خلال المؤتمر بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي.