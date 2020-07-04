واشنطن ترفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بحسب قناة "العربية"، أنه يجب التوصل لوقف النار في ليبيا من خلال اللجنة المشتركة 5+5. ​وتابعت "على جميع الأطراف احترام حظر الأسلحة الأممي على ليبيا"، مشيرة إلى أن حل الأزمة في ليبيا يقع على عاتق شعبها وبالحوار السياسي. وأضافت المتحدثة الأمريكية "فتح تصدير النفط خطوة حيوية لمنع تفاقم الصراع في ليبيا".

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