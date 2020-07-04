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وأضاف أن الجيش استهدف الطائرة الاستطلاعية وتمكن من إسقاطها.
وكانت قوات الحكومة اليمنية قد أعلنت، السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري تقوده السعودية، يدعم الجيش اليمني.
كما تستخدم الجماعة الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين غرب مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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