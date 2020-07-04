شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية باتنة (شمال شرق) وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى (شمال).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الجمعة قنبلة تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتفتيش بولاية عين الدفلى، فيما تمكنت قوات الجيش، أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بولاية باتنة من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).

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