شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المنيع يوضح حكم إهداء ثواب قراءة القرآن لـ «الوالدين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم إهداء ثواب قراءة القرآن الكريم للآخرين خاصة الوالد أو الوالدة أو قريب من الأقرباء.

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وقال الشيخ المنيع ردًا على ‏سؤال، خلال برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، إنه لا مانع ‏بعد الانتهاء من ختم قراءة القرآن، أن تقول السائلة بعدها “اللهم اجعل ثواب هذا الختم لي ولوالدي”‏.

وأضاف أن قراءة كتاب الله وختم القرآن الكريم يعد من أعظم القربات إلى الله ومن الأعمال الصالحة وأنه إذا نوى الشخص بأن يهدي ثواب أي عمل صالح لوالده أو والدته فله ذلك.

وختم الشيخ المنيع بقوله “العلماء رحمهم الله يتحدثون ويتناقلون عبارة أي قربة فعلها العبد ونوى بثوابها غيره، فلا بأس بذلك”.