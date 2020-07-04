الكلاب تتدرب على شم فيروس كورونا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

يطور البشر مناعتهم ضد الفيروسات الجديدة مثل كورونا، بينما تطور الحيوانات خصائص أخرى، ومنها الكلاب التي تتدرب مجموعة منها على التقاط المصابين بفيروس كورونا عبر حاسة الشم.



بحسب تقرير أوردته «بي بي سي عربي»، تقول جمعية خيرية إن التجربة التي تجريها لمعرفة إذا ما كانت الكلاب قادرة على كشف فيروس كورونا تسير «بشكل جيد». وتم تدريب كلاب ستة من قبل الجمعية الخيرية «كلاب الفحص الطبي» في مدينة ميلتون كينز بالمملكة المتحدة. وقالت كلير غيست، مؤسسة الجمعية والمديرة التنفيذية لها، إن الكلاب تظهر أصلاً إشارات على أنها قادرة على شم الفيروس.

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ودربت الجمعية، سابقاً، الكلاب لتعقب رائحة الملاريا، والسرطان، ومرض باركينسون.

وقالت الدكتورة غيست إن «الدراسة تسير بشكل جيد جداً والإشارات كلها تبشر، حقيقة، بنتائج إيجابية». «وفي هذه اللحظة، نقوم بقطع خيوط صغيرة من كرة التنس، وملامسة هذه الخيوط بقطعة ورق وإخفاء الورق، والنتيجة أن الكلاب تكون قادرة على العثور عليها (قطعة ورق). إنها ماهرة بشكل لا يصدق».

وسيتم تدريب الكلاب نورمان وديغبي، وستورم، وستار، وأشر لتعقب روائح الفيروسات في الجوارب المعقمة، والجوارب النسائية الطويلة وكمامات الوجه التي يرتديها موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن.

ويتوقع الفريق بدء وصول 3200 عينة في الأسبوع القادم. وسيعكف العلماء على تحديد إذا ما كان بمقدورهم احتواء الفيروس وستُكلف الكلاب بتعقب العينات الإيجابية وتمييزها عن العينات السلبية وتنبيه المدربين.