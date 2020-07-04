إيران: انفجار في محطة للغاز في مدينة الأحواز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت السلطات الإيرانية، السبت، باندلاع حريق في محطة «مدحج زرغان» للغاز في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، وأعلنت فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

وقال إبراهيم قنبري رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأحواز، إن الحريق في المحطة نجم عن انفجار أحد محولات الكهرباء، مشيراً إلى إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، دون أن تتوفر على الفور، معلومات حول مساحة الحريق.

يذكر أن حريق «مدحج زرعان» هو الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع؛ إذ سبقه انفجار في محطة للغاز.

والخميس، وقع انفجار غريب في مصنع تخصيب اليورانيوم الإيراني في نطنز. وكشفت صور لموقع الانفجار وقوع ضرر جسيم في المختبر الذي تطور فيه إيران أجهزة طرد مركزي من طراز متطور. وأكدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، وقوع انفجار في منشأة التخصيب، ولكنها وصفته بأنه «خلل أضر بمخزن قيد الإنشاء».

والثلاثاء الماضي، قتل 13 شخصاً وجرح 6 آخرون في انفجار وقع في عيادة طبية شمالي العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس عن مسؤول في الدولة. وقتل 10 نساء وثلاثة رجال في الانفجار، بحسب ما أكده نائب وزير الصحة إيراج حريرشي للتلفزيون الحكومي.