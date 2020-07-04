يحاول أداء الامتحان بدل طالبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365” انتحل شاب في الأردن شخصية طالبة وحاول أداء امتحان اللغة الإنجليزية نيابة عنها اليوم السبت قبل ضبطه وإحالته للتحقيق.

وذكر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن مشرفي إحدى قاعات امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» في لواء الرصيفة الشمالي ورجال الأمن وعناصر الشرطة النسائية المتواجدين لحماية المدارس اشتبهوا بشخص كان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية وطلبوا كشف هويته.

وحسب مصادر ماطل الشاب في البداية وزعم التوعك صحياً قبل مواجهته والتدقيق في بطاقته الشخصية.

وأكدت المصادر أن الضبط تم قبل شروع الشخص بالإجابة على الأسئلة، فيما استدعت جهة التحقيق الطالبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالبت وزارة الصحة أهالي الطلبة بعدم التجمهر أمام القاعات والحفاظ على معايير وقائية والالتزام بتعليمات نكفل سلامة سير الامتحانات.

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