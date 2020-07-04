«الغذاء والدواء» تستطلع الآراء بخصوص «قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة “قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية” لإطلاع العموم، واستطلاع آراء وملاحظات المختصين والمهتمين، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها. وأوضحت الهيئة أن المسودة تم إعدادها وفقاً لأبرز الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر (الرابط)

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