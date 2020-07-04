«الصحة»: تقيد بالإجراءات الوقائية حتى لا تصلك «الرسالة الصادمة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. Advertisements وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، حتى تتجنب رسالة “إصابتك بفيروس كورونا”، كل ما عليك فعله هو التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة. وتنصح وزارة الصحة عادة باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والخروج للضرورة وتجنب التجمعات والاهتمام بالنظافة واستخدمات المعقمات.

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