إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 11 مليون إصابة

أظھرت احصائیات صادرة عن جامعة “جونز ھوبكنز” الأمریكیة الیوم ان حالات الاصابة المؤكدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (عالمیا تجاوزت الـ 11 ملیون لتصل إلى 905ر031ر11 حالة. ووفقا للاحصائیات تجاوزت عدد الوفیات المؤكدة جراء الفیروس من ال500 ألف حالة اذ تم تسجیل 777ر523 حالة وفاة عالمیا، وتحتل الولایات المتحدة والبرازیل المرتبة الأولى والثانیة على مستوى العالم في عدد حالات الإصابات والوفیات جراء الفیروس وھما أیضا الدولتان الوحیدتان اللتان سجلتا أكثر من ملیون إصابة مؤكدة بالفیروس.

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