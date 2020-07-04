«أمنية» تسعد 300 طفل مريض من 19 جنسية

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أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن نجاحها في تحقيق 300 أمنية للأطفال المُصابين بأمراض خطرة خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشادت قرينة سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة بهذا الإنجاز، على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس «كورونا» وإجراءات العزل المُتشدّدة التي طالت الجهات الحكومية والخاصّة.

كما ثمّنت الجهود الكبيرة لفريق عمل المؤسسة الذي استطاع تحقيق 16 أمنية للأطفال المُصابين بأمراض خطرة ضمن فئة «أود أن أذهب» من بين 169 أمنية تحققت في الربع الأول من العام الحالي، على أن تحقق المزيد بعد انتهاء حظر السفر. موضحة أن جهود العاملين في المؤسسة أسهمت خلال الربع الثاني في تحقيق أمنيات 131 طفلاً مريضاً باستخدام أحدث تقنيات «العمل عن بُعد»، لمواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة، وتحقيق أهدافها في تعزيز مشاعر السعادة والأمل والتفاؤل في قلوبهم.

مضيفة «نفتخر بقدرتنا على تحقيق هذه الأمنيات على أرض الإمارات وطن التسامح، وأرض الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة، وتوزّعت بين 152 طفلاً و148 طفلة من 19 جنسية مُختلفة، يُعانون 45 مرضاً خطراً مُزمناً تُهدّد حياتهم، ونتطلّع إلى مواصلة تحقيق استراتيجيتنا رغم التحديات».

واختتمت الشيخة شيخة «إن رسم ابتسامة على وجوه الأطفال المرضى لا تُقدّر بثمن، وندعو الله أن يُبارك في جهود القيادة الرشيدة، ويدعم مساعيها الجبارة في القضاء على هذا الفيروس، ويُسهم تكاتفنا والتزامنا جميعاً في تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى ربوع وطننا الحبيب، وتمكيننا من مواصلة غرس بذور السعادة والأمل في قلوب الجميع».