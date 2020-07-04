«قضاء أبوظبي» تنظر قضية بالاتصال المرئي بالتعاون مع «إصلاحية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وسعت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيق نظام المحاكمة المرئية عن بُعد، بتعزيز التعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، بإجراء محاكمة لأحد الموقوفين المطلوبين للتنفيذ أمام محكمة الظفرة الابتدائية، لعرضه على القاضي والاستماع إلى إفادته، عوضا عن إحضاره من الشارقة إلى منطقة الظفرة.

وتعد تلك الخطوة، البادرة الأولى للتعاون بين الجانبين، لإجراء المحاكمات عن بُعد، في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال المتطورة والاستفادة منها، في تسهيل الإجراءات وضمان السرعة وجودة الأداء.

كما يأتي تنفيذ هذا الإجراء، في ضوء تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في جميع محاكم أبوظبي، ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء اهتماما كبيرا، انطلاقاً من توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة.

وفي تفاصيلها، صدر أمر ضبط وإحضار في قضية مالية من قاضي التنفيذ، موجه إلى مديرية شرطة منطقة الظفرة، وتبين بأن المنفذ ضده محبوس على ذمة قضية أخرى في الشارقة، وبالتعاون مع فرع التحقيق وإيداع القضايا بقسم شؤون التحقيق في مديرية الشرطة، جرى التنسيق مع المؤسسة العقابية بالشارقة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء المحاكمة عبر الاتصال المرئي.