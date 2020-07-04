شبيه جوارديولا يطلق سيلاً من النكات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت شرطة بلاكبوول على حسابها في «تويتر» صورة شخص متهم بالسرقة وارتكاب جنايات. والطريف أن شدة شبهه بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أطلقت سيلاً من النكات وكتب أحد المتابعين: «يبدو أن بيب لم يتقبل خسارة اللقب بشكل جيد» ومازح مشجع لليفربول بعد الخسارة بالأربعة من كتيبة جوارديولا وكتب: «ابحثوا عنه في استاد الاتحاد بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء الخميس. وعندما تستجوبون جوارديولا، هل من الممكن استجواب ظهيرين من خط دفاعه؟ إنهم يسرقون فرحتنا».

وقصة الشبه الشديد بين جوارديولا واللص تشبه الى حد بعيد قصة متسوق يشبه ديفيد شويمرنجم مسلسل «فريندز» قام بسرقة بضائع من المحل وتم رصده بكاميرا المراقبة في أغسطس العام الماضي وتسبب حينها بضجة في محيط الممثل الكوميدي الشهير.