بوليفيا تستعد للمزيد من ضحايا «كورونا» بمقابر جماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم السلطات المحلية بحفر مقابر جماعية في جبانات بوليفيا، لاستقبال موجة جديدة من ضحايا مرض كوفيد-19، ما أشاع قلقاً بين البوليفيين مع تفشي فيروس كورونا عبر البلاد.

وسجلت بوليفيا 35500 حالة إصابة بالفيروس و1200 حالة وفاة، وعلى الرغم من أن هذه المحصلة منخفضة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل المجاورة فقد ارتفعت حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع الأخيرة لترهق نظام الرعاية الصحية البوليفي الهش في بعض المناطق.

وتضررت بلدة كوتشابامبا الواقعة في وسط بوليفيا بشكل خاص من الفيروس، وتقوم جرافات وشاحنات بفتح حفر ضخمة لدفن أحدث الضحايا، من جهتها، قالت ممثلة دور دفن الموتى بالمنطقة، راكيل لويزا، إن السكان الذين يموتون نتيجة أسباب طبيعية يدفنون، ولكن وضع المتوفين نتيجة كوفيد-19 مُعلق.

وقالت للصحفيين: «لم يدفن أحد»، مضيفة: هناك 135 جثة في انتظار الدفن. وأثار هذا الوضع قلق السكان المحليين الذين يخافون من احتمال أن تؤدي تلك المقابر الجماعية إلى إصابات جديدة في الأحياء المحيطة بالمدافن، وسجلت بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاشر من مارس/ آذار الماضي، ولكن الحالات ارتفعت بعد ذلك مع تخفيف البلاد القيود للسماح بانتعاش اقتصادها المتعثر.