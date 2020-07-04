أوروبا تعتمد رسمياً عقار «رمديسيفير» لعلاج مرضى «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان: «يُعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة «كوفيد-19» خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس». وأضافت، «نحن نمنح هذا الترخيص بعد أقل من شهر من تقديم الطلب، ما يُظهر بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة سريعاً، كلما أصبحت العلاجات الجديدة متوفرة». وأظهرت دراستان أمريكيتان كبيرتان على الأقل أن عقار رمديسيفير قادر على تقليص مدة المكوث في المستشفى للمصابين ب«كوفيد-19».

يجئ ذلك في وقت أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس «كورونا»، في إطار «تجربة التضامن»، خلال الأسبوعين القادمين. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إنه سيكون من غير الحكيم توقع موعد يكون فيه لقاح «كوفيد-19» جاهزاً للتوزيع بمكيات كبيرة.

من جانب آخر، قالت شركة زيدوس الهندية للأدوية، إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية المحلية لبدء دراسات بشرية على لقاح لمرض «كوفيد-19». وذكرت زيدوس، أن اللقاح المحتمل أظهر «استجابة مناعية قوية» في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على تحييد الفيروس بالكامل. وتأتي موافقة الهند على تجارب زيدوس بعد أيام من حصول شركة بهارات بيوتيك الخاصة على ضوء أخضر مماثل لإجراء دراسات بشرية على لقاح محتمل.

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وفي سياق متصل، قالت مؤسسات إن عملية شراء مبدئية لعقار ديكساميثازون المنتمي لعائلة الستيرويدات، والذي أثبت فاعلية في علاج مرضى يعانون أعراضاً شديدة لمرض «كوفيد-19»، ستوفر العقار لما يصل إلى 4.5 مليون شخص في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال فيليب دينوتون، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة يونيت-ايد: «نسعى بعملية الشراء المسبق تلك إلى ضمان عدالة حصول دول منخفضة ومتوسطة الدخل على علاج ل«كوفيد-19» بعقار ديكساميثازون الذي يمكنه إنقاذ أرواح وتجنب النقص الناتج عن معدلات الطلب المرتفعة من مناطق أخرى من العالم».

إلى ذلك، أظهرت دراسة صينية نشرت في مجلة «ساينس» أن قردة تجارب حقنت بفيروس «كورونا» المستجد بقيت محمية من الإصابة مجدداً مدة 28 يوماً على الأقل، بعد ذلك. وتبقى أسئلة حول تشكيل جسم الإنسان مناعة محتملة إثر الإصابة بالفيروس ومدتها. وينبغي الانتظار لأشهر أو حتى سنوات؛ لمعرفة إن كان ملايين الأشخاص الذي أصيبوا في بداية الجائحة محميّين من الإصابة مجدداً.

(وكالات)