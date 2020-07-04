الحوثي: لا توجد أي رؤية للسلام في اليمن

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل كما يروج".

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وأضاف: "ما قدم المبعوث من مقترحات للعدوان وأدواته (في إشارة إلى الحكومة اليمنية) لم يتم الرد عليه منذ شهرين فأكثر وطلبوا منه الانتظار للرد بعد اسبوعين من لقائه بهم".

وتابع: "كان ردنا على المبعوث بوثيقة الحل الشامل التي أكدت على الحلول المشروعة غير المنقوصة للجمهورية".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أنها قدمت "رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب على الأراضي اليمنية، وانهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، وإعادة الإعمار، وإطلاق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة".