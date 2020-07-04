شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبى تعلن المرحلة التالية من إعادة الافتتاح فى الإمارة ابتداء من غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اقتصادية دبى، اليوم عن المرحلة التالية من إعادة افتتاح الاقتصاد فى الإمارة ابتداء من يوم غد السبت 4 يوليو، بحسب صحيفة "الرؤية" الاماراتية .

وتضمنت الأنشطة المستأنفة كلاً من، الأنشطة الترفيهية، المخيمات الصيفية، مراكز المساج والمنتجعات الصحية، مدن الملاهى الداخلية (عالم المغامرات آى إم جي)، المنشآت الرياضية القابلة للتأجير (تشمل عالم دبى الرياضى ابتداء من 2 يوليو).

وحددت الدائرة عدداً من الإرشادات والقيود العامة تتمثل في:

سويسرا تُلزم البلدان عالية الخطورة بالحجر الصحى وتستثنى الإمارات

١- قياس درجة الحرارة الإلزامي

يجب على جميع الموظفين أو الضيوف أو العملاء أو أى شخص يدخل المنشأة الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإذا كانت درجة الحرارة مساوية أو أعلى من 37.5، فسيتم المنع من الدخول.

2- ارتداء الأقنعة الإلزامي

يجب على جميع الأفراد ارتداء القناع طوال الوقت (مع مراعاة الاستثنائات المعلنة)

3- إجراءات فحص الخلو من كوفيد-19

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التأكد من عمل وتوثيق إجراءات فحص كوفيد-19 للتعامل مع الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها بما يتماشى مع الإرشادات التى وضعتها الجهات المعنية.

4- التباعد الاجتماعي

مسافة مترين بين الأفراد، مسافة مترين بين المجموعات، مسافة 4 أمتار مربعة للفرد فى مساحة معينة.

5- التنظيف والتعقيم

ضمان التنظيف والتعقيم لجميع المناطق والمعدات والمرافق المشتركة، تركيب أجهزة معقمات اليد فى جميع المناطق المشتركة، الرجوع إلى موقع بلدية دبى للحصول على إرشادات التنظيف والتعقيم واختيار شركة التنظيف والتعقيم المعتمدة.

6- برنامج التعقيم الوطني

يجب أن تكون ساعات العمل خارج أوقات برنامج التعقيم الوطنى (إذا تم إعادة تفعيلها)

7- الحجر الصحي

يجب الالتزام بإرشادات الفحص والحجر الصحى التى وضعتها السلطات لجميع المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والعبور النقل، والسياح.