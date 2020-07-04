شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 319 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 319 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13288 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية فى بيان لها أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 719206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

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وأفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة جديدة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 230 حالة، وتم التأكد من 70 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9160 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.