شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة منذ بداية «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، إن المملكة من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات استباقية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف “الأعمي” في حديث مع “الإخبارية”: أن “أهم الإجراءات الاستباقية هو توفير علاج للجميع”، موضحًا أنه يتم رصد الحالات المصابة على مدار الساعة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار “الأعمى” إلى أنه تم إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة، مؤكدًا أنه رقم كبير جدًا؛ حيث أنه يمثل 25% من إجمالي أسرة العناية في المملكة، وتم إضافتها في 3 شهور فقط.

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وأكد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.