كورونا.. إغلاق مقاه وصالات أفراح في غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، إغلاق 5 مقاه وصالات أفراح في القطاع؛ "لعدم التزامهم بإجراءات السلامة الوقائية لمنع تفشي كورونا".

وقال أيمن البطنيجي، متحدث الشرطة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "أغلقت الشرطة اليوم، 3 مقاه وصالتي أفراح في قطاع غزة لمدة 72 ساعة".

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وأوضح أن الإغلاق جاء "لعدم التزام هذه المنشآت بإجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار كورونا، ومخالفة مالكيها للتعهدات التي تم توقيعها بهذا الخصوص".

ووفق بيانات وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الإصابات بكورونا في القطاع بلغ 72 حالة، منها وفاة واحدة، و60 حالة تعاف.

وبالأراضي الفلسطينية عموما بلغ إجمالي الإصابات بالوباء 3 آلاف و689، بينها 15 وفاة، و637 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، حسب بيانات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.